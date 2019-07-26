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В Петербурге произошел сбой в движении электричек на Витебском направлении

Время задержки семи пригородных поездов составляет от 10 минут до одного часа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Сбой в движении пригородных электропоездов произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе дороги.

"Сегодня, 26 июля 2019 года, произошел сбой в движении пригородных поездов на Витебском направлении Октябрьской железной дороги из Санкт-Петербурга. Время задержки семи пригородных поездов составляет от 10 минут до одного часа", - сказали в пресс-службе.

Причину сбоя собеседник агентства не уточнил. "Специалисты Октябрьской железной дороги принимают необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график", - отметил представитель железной дороги.

На Витебском направлении железной дороги ходят электрички из Петербурга в Павловск, Вырицу, Новолисино и другие населенные пункты Петербурга и Ленинградской области.

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