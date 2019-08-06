Отопительный сезон в Нарьян-Маре возобновят с 7 августа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа приняли решение с 7 августа восстановить отопительный сезон в столице округа Нарьян-Маре из-за низкой среднесуточной температуры, которая держится последние несколько дней. В первую очередь тепло вернут в детские сады, сообщила во вторник пресс-служба администрации НАО.

"В связи с понижением среднесуточной температуры ресурсоснабжающим организациям предписано с 7 августа возобновить отопительный сезон. В первую очередь отоплением обеспечат дошкольные образовательные учреждения Нарьян-Мара", - говорится в сообщении пресс-службы. В этом году отопительный сезон в окружной столице завершился 29 июня, а начаться должен был в конце августа.

Как отметили в администрации, образовательные учреждения начнут вновь отапливать 7 августа, жилфонд - по мере готовности к принятию энергии, а подача тепла в организации начнется после согласования с их руководителями. В соответствии с постановлением правительства РФ, подача тепла возобновляется, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха ниже восьми градусов. По данным регионального управления МЧС, в последние дни в Нарья-Маре днем температура составляла от 9 до 17 градусов тепла, ночью от 6 до 10.