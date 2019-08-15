"Ъ": к популяризации реформы общественного транспорта в Петербурге привлекают IT-компании

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Городские власти Петербурга решили привлечь IT-компании к популяризации реформы наземного общественного транспорта, которая изменит маршрутную сеть в городе, сообщает "Коммерсантъ".

В ГКУ "Организатор перевозок" сообщили, как пишет "Ъ", что направили в картографические сервисы, в частности "Яндекс", 2ГИС и Wikiroutes, предложения принять участие в разработке сервиса для постройки маршрутов на обновленной сети общественного транспорта. Однако ответы пока не получены.

По мнению чиновников, привлечение IT-компаний и использование картографических сервисов позволит более наглядно представить изменения.

С середины 2020 года в Петербурге начнет действовать новая сеть пассажирского транспорта. На этой неделе ГУК "Организатор перевозок" выложил в открытый доступ новую карту с маршрутами в формате PDF-файла на сайте и спустя сутки инструкцию по обращению с ней.

Однако как отметили эксперты, нынешний формат презентации маршрутной сети "нечитаем" даже в профессиональном сообществе, пишет "Ъ".

Бюджет этой инициативы, а также конкретное техническое задание не были согласованы. Участники рынка сомневаются, что компании заинтересуются выполнением работы бесплатно, поскольку, по предварительным оценкам специалистов, ее стоимость может варьироваться от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от заданных условий.