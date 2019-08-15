В Петербурге предлагают создать до 200 пунктов приема пластика и макулатуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Пункты приема пластика, металла, макулатуры и стекла могут появиться в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в четверг первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы Николай Валуев на своей странице в Instagram.

"Проект предполагает организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья (пластик, металл, макулатура, стекло) от населения. Около 50-200 точек по городу. Их расположение должно быть комфортным, в пешей доступности", - написал Валуев.

Инициатива, по словам депутата, принадлежит его помощнице, вдохновленной успешным опытом Нижнего Новгорода по созданию таких пунктов.

Валуев добавил, что поддержку идее, а также готовность помочь в ее реализации высказала вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель администрации губернатора Любовь Совершаева. "В ближайшее время профильные комитеты займутся разработкой проектов", - написал он.