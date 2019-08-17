Беглов предложил изменить статус парка "Малиновка" в Петербурге для защиты от застройки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов направит в городское законодательное собрание предложение уточнить статус парка "Малиновка" в Красногвардейском районе, чтобы защитить его от попыток застройки. Как сообщает пресс-служба Смольного, об этом он сказал во время посещения парка и общения с жителями района в субботу.

Участок парка несколько лет назад отвели под строительство храма, но жители выступили против и неоднократно требовали сохранить зеленую зону. Городская администрация отменила проект, но горожане высказывали опасения, что идеи застройки парка могут вновь появиться, если это не будет запрещено городским законом.

"В понедельник, 19 августа, в Законодательное собрание Санкт-Петербурга будет направлена законодательная инициатива по внесению изменений в закон "О зеленых насаждениях общего пользования" в части, касающейся отнесения территории парка "Малиновка" к территории зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов сообщил во время посещения парка и встречи с жителями окрестных домов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В качестве подтверждения намерений сохранить и развивать парк Беглов лично посадил клен на новой аллее в "Малиновке", а также дал поручение установить в парке скамейки и выпустить в пруд рыб.

"Петербуржцам нужен комфортный город, и ваши усилия по благоустройству парка - доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении", - передала пресс-служба слова Беглова во время его общения с участниками акции по благоустройству парка.