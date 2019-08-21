При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадала женщина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Женщина пострадала при прорыве теплотрассы в Невском районе Петербурга возле вестибюля станции метро "Улица Дыбенко". Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских службах.

"В результате инцидента пострадала женщина, ее увезли в больницу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" ТАСС сообщили, что прорыв произошел при испытаниях теплосетей.

"В ходе подготовки к новому отопительному сезону обнаружен дефект в газоне на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко. Температура воды составляет 25 градусов. Специалисты предприятия на месте, обеспечены все необходимые меры безопасности. Течь воды ликвидирована, организуются ремонтные работы", - сказали в пресс-службе.

Очевидцы инцидента в социальных сетях разместили фото и видео с места ЧП, на которых видно, что в момент прорыва возник фонтан воды высотой в несколько метров. Кроме того, на месте также провалился грунт.