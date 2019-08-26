Мурманские власти рассчитывают в 2020 году получить еще 300 млн рублей на ремонт дорог

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области рассчитывают дополнительно получить из федерального бюджета 300 млн рублей к запланированным по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 540 млн рублей, сообщила в понедельник заместитель губернатора области Ольга Кузнецова на совещании в правительстве области. Таким образом, ожидается, что финансирование будет увеличено более чем в полтора раза.

"Если мы исполним наши обязательства, до 1 сентября отремонтируем все объекты в рамках нацпроекта в 2019 году, предполагается выделение дополнительных средств Мурманской области в размере 300 млн рублей. [Правительством РФ] будут распределены дополнительные средства экономии, и с части регионов средства будут сняты, это те регионы, которые вообще еще не приступали на некоторых объектах к работам. [Их средства] будут перераспределены в пользу тех регионов, которые исполнили свои обязательства", - сказала Кузнецова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, на 2020 год по нацпроекту региону выделят 540 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог агломерации Мурманска. В 2019 году объем финансирования составил 872 млн рублей.

Кузнецова отметила, что в регионе практически завершены ремонтные работы, запланированные на 2019 год. "Мы завершаем реализацию в 2019 году мероприятий нацпроекта, осталось шесть дней, чтобы завершить все работы. Из 14 региональных объектов девять объектов полностью завершены, на остальных ведутся завершающие работы, которые касаются обустройства обочин, нанесения разметки", - пояснила заместитель губернатора.

Будущие проекты

В ближайшие годы за счет нацпроекта власти намерены реконструировать дорогу к селу Териберка. "Предполагается ремонт 40 км, проектная документация готова. Это единственный способ избежать заносов, которые происходят в весенний и зимний период, приводят к закрытию дороги. Вместе с проектировщиком мы ездили в Росавтодор на защиту проектных решений, проект сложный, там большие перепады высот, большое поднятие дорожного полотна. Все проектные решения приняты, согласованы Росавтодором. Общая стоимость проекта - 782 млн рублей", - добавила Кузнецова.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис призвал сотрудников администрации "заблаговременно подготовиться к реализации проекта в 2020-м и последующих годах". "Необходимо в самый короткий срок, до 20 сентября, составить перечень дорог для проведения ремонтных работ в 2020 году. Здесь максимально надо задействовать инструментарий портала "Наш Север". В рамках общественного обсуждения, во взаимодействии с муниципалитетами подготовим этот перечень и заблаговременно определим средства для того, чтобы было понимание, как и какие участки будут делаться", - сказал Чибис.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.