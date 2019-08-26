В Петербурге арестовали жителя Севастополя, убившего гида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Суд в Петербурге заключил под стражу жителя Севастополя, подозреваемого в убийстве гида. Причиной преступления послужил автомобиль. Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

"Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Сульдина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Подозреваемый арестован до 25 октября. По данным следствия, убийство жительницы одного из домов на бульваре Новаторов произошло 23 августа. По версии СК, подозреваемый собирался угнать автомобиль потерпевшей, работавшей гидом, с которой они жили по соседству. Мужчина, как полагает следствие, проник в квартиру женщины, перерезал ей горло, забрал ключи от автомобиля и направился на нем в Москву, где и был задержан полицейскими.