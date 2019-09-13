В Архангельске стартовал прием заявок на второй арктический питчинг кинопроектов

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Второй арктический питчинг - презентация идей кинокартин с целью нахождения инвесторов для дальнейшего финансирования - пройдет 6-7 декабря на III Международном кинофестивале Arctic open в Архангельске, сообщил ТАСС председатель Архангельского представительства Союза кинематографистов России Анатолий Конычев.

"Стартовал прием заявок на второй арктический питчинг кинопроектов. Всего будут отобраны 10 заявок", - сказал Конычев.

К участию принимаются заявки на русском языке от сценаристов, режиссеров и продюсеров. Тема конкурса - "Русский Север, Арктика, Архангельская область".

Заявки будут отбирать в двух категориях: игровое и неигровое кино. "В категории игрового кино будут рассматриваться сценарии и полнометражных, и короткометражных фильмов", - пояснил Конычев. Отбор завершится 10 октября. Главный приз питчинга - 150 тыс. рублей на реализацию проекта от Национального фонда поддержки правообладателей.

Фестиваль Arctic open пройдет с 4 по 8 декабря. Показы состоятся на площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. После этого жителям области на киномарафоне представят лучшие фильмы фестиваля.

II Кинофестиваль Arctic оpen проходил в Архангельске с 6 по 9 декабря 2018 года, в конкурсную программу вошли 53 фильма, которые посмотрели более 5 тыс. человек.