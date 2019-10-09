В Карелии запустили новую котельную, давшую тепло в арктический поселок

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 октября. /ТАСС/. Новую котельную, задержки в строительстве которой оставили без тепла поселок Рабочеостровск Кемского района Карелии, запустили в среду. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

"На котельной в Рабочеостровске растопили три котла, которых достаточно при установившихся погодных условиях. Сегодня планируется подключение социальных учреждений и жилых домов", - уточнили в пресс-службе.

Специалисты планируют в среду испытать котельную на полную мощность и растопить все пять котлов, чтобы проверить исправность оборудования. Сейчас котлы работают без стен и крыши, которые возведут позднее. В министерстве добавили, что жителям Рабочеостровска не будут выставлять счета за тепло за сентябрь и частично за октябрь, чтобы компенсировать расходы на электричество.

Отопительный сезон в Карелии начался с 25 сентября, все это время жителям поселка, находящегося на территории Арктической зоны РФ, приходилось включать электрические обогреватели, чтобы поддерживать нормальную температуру в помещении. Отопительный сезон в Рабочеостровске не начался вовремя из-за затягивания сроков строительства котельной. Без отопления оставались детдом, школа, детский сад, а также около 500 жителей поселка.

Рабочеостровское сельское поселение входит в состав Кемского района, расположенного вдоль побережья Белого моря. По данным Карелиястата, в районе в сельской местности проживают 3,7 тыс. человек. В Рабочеостровске находится одно из наиболее благоприятных мест для подхода судов в Белом море.