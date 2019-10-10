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Авиарейсы из Саратова в Сочи, Симферополь и Екатеринбург планируется начать в 2019 году

Авиакомпания "Ираэро" намерена выполнять полеты на круглогодичной основе

САРАТОВ, 10 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Ираэро" намерена в 2019 году начать полеты из нового аэропорта Саратова в Минеральные Воды, Сочи, Симферополь и Екатеринбург, сообщил в четверг журналистам в кулуарах II Саратовского экономического форума "Движение только вперед!" заместитель гендиректора "Ираэро" по планированию и производству полетов Анатолий Гафитулин.

"Сейчас мы ведем переговоры с Саратовской областью, если они нас поддержат, то в рамках постановления по развитию региональных авиаперевозок в ближайшее время мы планируем открыть полеты в Минеральные Воды, Сочи, Симферополь и Екатеринбург на круглогодичной основе. В этом году надеюсь все произойдет", - сказал Гафитулин.

СМИ сообщали о том, что авиакомпании якобы начали отказываться от рейсов в Саратов из-за высоких тарифов на обслуживание, а также о росте цен на авиабилеты. Однако собеседник уточнил, что перевозчика устраивают условия, а преимуществом компании сейчас является время, в которое "Ираэро" выполняет полеты. "Данные тарифы нас устраивают на текущий момент. Мы летаем и находимся, в принципе, на самоокупаемости за счет очень удобного времени, в которое другие перевозчики не выполняют полеты, это 7-8 часов утра, нам в настоящий момент не составляет конкуренцию ни "Победа", ни "Аэрофлот", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент из Саратова можно вылететь во все аэропорты Московского авиационного узла, а также в Санкт-Петербург, совершают полеты также чартерные рейсы в Анталью. Аэропорт Гагарин начал работу 20 августа. Это второй в РФ аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.

Второй экономический форум "Движение только вперед!" проходит в Саратове 10-11 октября, в нем принимают участие около 600 экспертов со всей России, а также из-за рубежа: к участию приглашены гости из Турции, Узбекистана, Республики Беларусь, Германии, Казахстана, Финляндии, КНР, Ирана, Испании, Люксембурга. Цель форума - наладить неформальный диалог между властью и бизнесом. Эксперты обсудят вопросы агропромышленного комплекса, развития малого и среднего предпринимательства, поделятся опытом и планами реализации национальных проектов. Первый межрегиональный экономический форум в Саратове состоялся в марте 2018 года.

Теги
РоссияСаратовская область
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