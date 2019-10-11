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Ночная "Ласточка" между Псковом и Петербургом начнет курсировать с 1 ноября

Электропоезда в исполнении "Премиум" будут совершать рейсы ежедневно

ПСКОВ, 11 октября. /ТАСС/. Первый ночной скоростной поезд "Ласточка" будет курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом с 1 ноября. Рейсы будут совершаться ежедневно, а запуск дополнительной пары поездов связан с высоким спросом у пассажиров на направление, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

"Учитывая стабильно высокий спрос у пассажиров на перевозки скоростными поездами "Ласточка" между Санкт-Петербургом и Псковом, а также для повышения качества обслуживания ОАО "РЖД" назначает дополнительную пару ночных электропоездов на этом маршруте. Ночные "Ласточки" № 815/816 сообщением Санкт-Петербург - Псков в исполнении "Премиум" (с улучшенной компоновкой мест) будут курсировать ежедневно с 1 ноября 2019 года", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, ночная "Ласточка" будет отправляться от Балтийского вокзала Петербурга в 23:30 мск и прибывать в Псков в 03:00. Из Пскова состав будет выходить в 22:40 мск и прибывать в Петербург в 02:10 мск.

"Продажа билетов на данные поезда уже открыта. Стоимость проезда зависит от времени, оставшегося до отправления поезда, и спроса пассажиров на выбранный рейс. Кроме того, на данные поезда будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров", - отмечается в сообщении.

Первая "Ласточка" из Пскова была запущена в начале августа 2018 года, электропоезд установил ежедневное, скоростное, прямое железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом. До этого между городами курсировал только один прямой пассажирский поезд с периодичностью один раз в неделю, время в пути занимало около 4 часов 20 минут. Добраться до конечного пункта можно было также на ежедневных пригородных поездах с пересадкой в Луге. Сейчас между Санкт-Петербургом и Псковом курсируют три пары поездов "Ласточка", отправляющихся во встречном направлении в утреннее, дневное и вечернее время.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПсковская область
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