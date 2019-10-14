Глава комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский подал в отставку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский подал в отставку, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городского комитета.

"Владимир Рублевский ушел по собственному желанию", - сказала представитель комитета. Временно исполнять обязанности председателя комитета будет первый заместитель главы ведомства Сергей Малинин.

Проблема уборки снега стала одной из самых обсуждаемых тем в Санкт-Петербурге минувшей зимой. Январь 2019 года был одним из самых снежных за последние несколько лет, первые дни февраля также отметились обильным снегопадом. Жители города неоднократно выражали недовольство в социальных сетях по поводу уборки улиц, угрозы падения сосулек и наледи с крыш, жаловались на протекающие крыши.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявлял, что в условиях обильных "снежных залпов", которыми характеризовалась прошедшая зима, городские предприятия и управляющие компании оказались не готовы вовремя справиться с их последствиями. Он дал указание ответственным комитетам и службам уже сейчас начать готовиться к предстоящему зимнему периоду.

В январе Беглов выдал чиновникам лопаты для уборки улиц города, на которых Государственная жилищная инспекция выявила нарушения. Наибольшее количество нарушений жилищные инспекторы выявили в Московском и Петроградском районах города. Всего по итогам новогодних праздников Госжилинспекция возбудила 74 административных дела на общую сумму штрафных санкций 12,2 млн рублей.

Как ранее сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, коммунальным службам города не хватает около 4,5 млрд рублей для более качественной уборки снега. Ежегодное финансирование работ по содержанию города составляет 7,5 млрд рублей, а для более эффективной уборки городской территории от снега и наледи необходимо 12 млрд рублей. В частности, дорожным предприятиям города необходимо увеличить парк снегоуборочной техники до 3,5 тыс. единиц самосвалов, погрузчиков и подметальной техники. На данный момент в городе эксплуатируется 1,2 тыс. единиц спецтехники.

В новость внесены изменения (21:10 мск) - добавлена информация о временно исполняющем обязанности.