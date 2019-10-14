Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский подал в отставку

Он ушел по собственному желанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский подал в отставку, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городского комитета.

"Владимир Рублевский ушел по собственному желанию", - сказала представитель комитета. Временно исполнять обязанности председателя комитета будет первый заместитель главы ведомства Сергей Малинин.

Проблема уборки снега стала одной из самых обсуждаемых тем в Санкт-Петербурге минувшей зимой. Январь 2019 года был одним из самых снежных за последние несколько лет, первые дни февраля также отметились обильным снегопадом. Жители города неоднократно выражали недовольство в социальных сетях по поводу уборки улиц, угрозы падения сосулек и наледи с крыш, жаловались на протекающие крыши.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявлял, что в условиях обильных "снежных залпов", которыми характеризовалась прошедшая зима, городские предприятия и управляющие компании оказались не готовы вовремя справиться с их последствиями. Он дал указание ответственным комитетам и службам уже сейчас начать готовиться к предстоящему зимнему периоду.

В январе Беглов выдал чиновникам лопаты для уборки улиц города, на которых Государственная жилищная инспекция выявила нарушения. Наибольшее количество нарушений жилищные инспекторы выявили в Московском и Петроградском районах города. Всего по итогам новогодних праздников Госжилинспекция возбудила 74 административных дела на общую сумму штрафных санкций 12,2 млн рублей.

Как ранее сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, коммунальным службам города не хватает около 4,5 млрд рублей для более качественной уборки снега. Ежегодное финансирование работ по содержанию города составляет 7,5 млрд рублей, а для более эффективной уборки городской территории от снега и наледи необходимо 12 млрд рублей. В частности, дорожным предприятиям города необходимо увеличить парк снегоуборочной техники до 3,5 тыс. единиц самосвалов, погрузчиков и подметальной техники. На данный момент в городе эксплуатируется 1,2 тыс. единиц спецтехники.

В новость внесены изменения (21:10 мск) - добавлена информация о временно исполняющем обязанности.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Новгородские власти приобретут около 40 квартир для медицинских работников до конца года
Для получения жилья в собственность терапевты, педиатры и специалисты скорой должны отработать семь лет в учреждениях здравоохранения региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС