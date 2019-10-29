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Соглашение с регоператором по обращению с ТКО подписано в Архангельской области

Согласно документу, новый оператор - "Экоинтегратор" - обязан ввести в регионе автоматизированную информационную систему управления и контроля в сфере обращения с ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Соглашение между Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экоинтегратор" подписано во вторник. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Прежний региональный оператор - компания "Экоцентр" - в конце июля 2019 года решил, что не сможет выполнить необходимый комплекс задач, и расторг соглашение, которое было заключено в апреле 2018 года.

"Сегодня, 29 октября, подписано соглашение об организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области. Соглашение подписали представители ООО "Экоинтегратор" и Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области сроком на 10 лет", - говорится в сообщении. По сравнению с соглашением, которое было заключено с "Экоцентром", нынешний договор существенно доработан.

Регоператор обязан ввести в регионе автоматизированную информационную систему управления и контроля в сфере обращения с ТКО. Информационная система должна будет включать автоматический мониторинг передвижения мусоровозов с использованием технологий ГЛОНАСС, контроль за сбором и транспортированием ТКО, инвентаризацию и учет количества контейнеров в местах накопления отходов, управление графиками и заявками на сбор и транспортирование ТКО, фотофиксацию состояния площадок и контейнеров до и после их погрузки.

Дополнительно в рамках соглашения предусмотрено право выставлять региональному оператору требования о выплате неустойки за нарушение схем потоков отходов, за несоблюдение обязательств по предоставлению банковской гарантии, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Тариф должен быть сформирован к 1 декабря 2019 года, и с 1 января 2020 года региональный оператор приступит к работе. Территориальная схема обращения с ТКО была утверждена в Архангельской области 30 августа 2019 года. Схема разработана на срок до 2030 года.

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РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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