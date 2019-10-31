Геологи вдвое повысили прогноз по запасам никеля и платины в Мурманской области

МУРМАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты Росгеологии по итогам полевых работ сезона 2019 года в Мурманской области вдвое увеличили прогноз по никелю и металлам платиновой группы в Мончегорском рудном районе. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Росгеологии, по предварительной оценке, запасы никеля по Мончегорскому рудному району составляют 1,6 млн т, меди - 1,18 млн т, металлов платиновой группы - 724 т.

"По данным буровых и горных работ, по сравнению с плановыми показателями мощность рудной зоны увеличилась в два раза", - сказали в пресс-службе.

Полевые работы под Мончегорском в Мурманской области ведутся по государственному контракту за счет средств федерального бюджета. Площадь изучения составляет свыше 11 кв. км. В полевой сезон 2019 года в результате проведенных работ во время летнего полевого сезона выявлена новая зона с залежами металлов платиновой группы.

Новые геологические данные по участку горного массива Поаз Мончегорского рудного района подтверждают уникальные ресурсы участка по платиноидам. "Оценить верность геологических прогнозов еще предстоит, как и пройти экспертное подтверждение предполагаемых ресурсов. Но если ожидания геологов верны, то это будет хорошим вкладом в ресурсную базу региона", - пояснили в пресс-службе.

Как добавили в ведомстве, в настоящее время начаты поисковые исследования на платиноносных рифах в южной части района. Завершение работ по контракту намечено на 2020 год. "Основным результатом проекта должны стать апробированные прогнозные ресурсы металлов платиновой группы, а также попутных компонентов - золота, никеля и меди", - сказали в Росгеологии.