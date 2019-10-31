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Эксперт: занятия физкультурой в Арктике должны учитывать уровень адаптации людей

По мнению специалистов, учителям физкультуры во время занятий необходимо помнить об особенностях климата, а также работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем жителей региона

АРХАНГЕЛЬСК, 31 октября. /ТАСС/. Программы занятий физкультурой и спортом в арктических регионах должны учитывать геоклиматические особенности территорий и уровень адаптации человека к ним. Об этом в четверг в кулуарах научно-практической конференции о современных проблемах физкультуры, спорта и здоровья в циркумполярном регионе в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) рассказала ТАСС заведующая кафедрой физической культуры вуза Ирина Корельская.

"В циркумполярном регионе есть геоклиматические особенности, в том числе у нас недостаток кислорода, соответственно, дыхательная и сердечно-сосудистая системы работают по-особенному, им приходится приспосабливаться. Мы выпускаем учителей физической культуры и нацеливаем их, что у нас регион с особыми геоклиматическими условиями, и необходимо ориентироваться на особенности физической подготовленности детей", - сказала Корельская.

Недостаток кислорода вызывает эффект, похожий на тот, который наблюдается в горах. "В норме потребление кислорода составляет в 200-240 условных единиц, у среднестатистического нетренированного человека в Архангельской области около 160. У спортсменов этот показатель значительно выше", - отметила она.

При этом когда человек с Севера выезжает более южные регионы, этот показатель приходит в норму, но требуется время. "Поэтому для отпуска неделя - это мало. На неделю выезжают - вдохнул кислорода, а организм еще не перестроился на большое количество кислорода. Лучше отдыхать недели три", - добавила собеседница агентства.

WorldSkills по физкультуре

САФУ присоединился к проекту, инициатор которого - Московский городской педагогический университет - предложил включить компетенцию "Технологии физического развития" в число тех, по которым проводятся всероссийские чемпионаты по стандартам WorldSkills. Специалистами московского университета были составлены задания по компетенции. Для включения во всероссийское движение чемпионаты должны быть проведены в пяти вузах страны. "Наш университет подхватил эту идею, и мы впервые провели такой чемпионат. Также их провели в Москве, Ярославле, и планируется устроить во Владивостоке", - сказала Корельская.

Технология физического развития направлена на формирование способности проектировать и реализовывать индивидуальную программу спортивной подготовки с использованием современных знаний. "Современный педагог должен не только показывать и рассказывать, но и должен быть научно подкован", - отметила заведующая кафедрой.

От участников чемпионата требовалось оценить физическое развитие своего подопечного, на основе этого составить индивидуальную программу тренировки и показать ее. "Учителя физической культуры находятся в зоне риска, - сказала Корельская. - Справка, которую школьники приносят от врача, далеко не всегда характеризует здоровье. Тому подтверждение случай, как, например, девочка с основной группой здоровья, побывав на уроке физической культуры и получив не высокую, а стандартную нагрузку, через полчаса умерла в машине скорой помощи".

Адаптация в любом возрасте

Ученые САФУ в рамках проекта "Арктика - территория здорового образа жизни" изучают адаптацию студентов арктического региона к учебно-профессиональной и военно-профессиональной деятельности. "В арктическом регионе короткий световой день, низкие температуры, низкое барометрическое давление, что негативно отражается на здоровье, - рассказала ТАСС кандидат биологических наук, доцент кафедры физической культуры САФУ Ирина Каркавцева. - Мы можем оценить эффективность методик по ускорению адаптации молодых людей".

Исследователи выделяют три уровня адаптации: базовый, оптимальный и лимитирующий. При базовом организм адаптируется к экстремальным условиям с нагрузкой на системы, при оптимальном нагрузка при адаптации ниже, а при лимитирующем экстремальные условия не вызывают стресса в организме. "Мы можем сказать, что те молодые люди, которых мы исследовали, находятся на оптимальном уровне, - отметила исследователь. - Чтобы достичь лимитирующего уровня, необходима работа специалистов, психофизиологов, чтобы повысить мотивацию".

Исследования ученых в целом показывают высокую способность к адаптации у жителей арктических регионов. "Сам факт того, что люди всю жизнь прожили на севере, их результаты, например, по показателю "жизненная емкость легких", намного выше, чем у южан. Люди более закаленные, более приспособленные к неблагоприятным условиям, и работоспособность у них повыше", - отметил студент четвертого курса по направлению "физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья" САФУ Илья Семенов, который также работает тренером.

Семенов проводил исследование, в котором показал, что даже не длительные, но регулярные физические упражнения способствуют нормализации показателей организма. "Я проводил исследование в области влияния оздоровительной гимнастики на организм женщин 55-60 лет, - сказал он. - В результате физических нагрузок, которым были подвергнуты мои испытуемые в течение двух месяцев, наблюдался прирост по значимым показателям, а также снизились болезненные ощущения в суставах и мышцах. Они не просто в отражении в зеркале увидели свои достижения, но и еще и по показателям, на которые смотрят врачи".

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РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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