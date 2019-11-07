В Мурманской области ожидается увеличение турпотока в 2019 году до 480 тыс. человек

МУРМАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Мурманской области рассчитывают, что туристической поток в регион по итогам 2019 года увеличится до 480 тыс. человек. Это произойдет за счет увеличения количества гостей из азиатских стран, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора региона Дмитрий Филиппов.

"У нас прошлогодний [турпоток] составил 438 тыс. человек, а до этого было 300 тыс. туристов. Сегодня [по итогам 2019 года] мы ожидаем около 480 тыс. туристов", - сказал Филиппов в кулуарах международной конференции "Горизонты Арктики", начавшей свою работу в Мурманске.

По его словам, число туристов из азиатских стран, посещающих Мурманскую область, с начала 2019 года выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. По данным региональных властей, число таких туристов достигло отметки в 39 тыс. человек. Как пояснила журналистам специалист отдела развития туризма Марина Кошелева, в 2018 году в целом регион посетили 64 тыс. иностранных туристов, включая гостей из европейских и азиатских стран.

"На сегодняшний день у нас 39 тыс. [человек] только из Азии: это Китай, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, в этом году активно Индия подключается", - сказала она.

Перспективы роста турпотока

По словам вице-губернатора, власти Мурманской области в 2019 году рассчитывают, что общий турпоток в регион увеличится до 480 тыс. человек, в котором граждане Китая составят "преобладающую часть".

"Учитывая, что сегодня в целом тренд на рост туризма в Арктику, мы считаем, что те действия, которые правительством Мурманской области производятся, а именно участие в международных выставках, принесут свои плоды. <...> Мы еще можем принять большое количество туристов, но совершенно точно могу сказать, нам есть над чем работать. Нам необходимо работать над инфраструктурой, над повышением качества, внедрением стандарта China Friendly ("Чайна френдли") для гостиниц, <...> ресторанов. Будем работать над этим, будем прислушиваться к нашим клиентам", - пояснил Филиппов.

Чтобы повысить популярность региона среди иностранных туристов, власти Мурманской области также намерены активно продвигать местные достопримечательности с помощью пиар-кампаний. "Хотим научиться себя показывать. Нам есть что показать, а как это сделать, мы еще не совсем умеем. За последнее время мы для этих же целей создали информационно-туристский центр, чтобы туристы могли обратиться за информацией, за консультацией. Также мы создали Союз туриндустрии Мурманской области, в рамках которого мы обсуждаем проблемные вопросы, чтобы способствовать развитию туристической отрасли", - уточнил вице-губернатор.

Международная конференция "Горизонты Арктики" открылась в четверг в Мурманске. Это мероприятие является одним из ключевых событий туриндустрии Мурманской области. К участию приглашены руководители Российского экспортного центра, ведущие эксперты по работе с туристическими рынками Индии, Вьетнама и Китая.