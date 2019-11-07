В Петербурге захоронили останки летчика из Ростова-на-Дону, погибшего в годы войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Останки летчика Александра Илларионова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, захоронили в четверг в Санкт-Петербурге с воинскими почестями, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Сегодня в Санкт-Петербурге с отданием воинских почестей состоялась траурная церемония захоронения сержанта Александра Васильевича Илларионова, погибшего в воздушном бою при обороне Ленинграда 15 марта 1942 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, военные из академии связи имени Семена Буденного организовали воинские почести и салют. Церемония захоронения прошла в поселке Парголово на северном кладбище.

Останки летчика нашли в Ленинградской области во время поисковой операции, установить имя пилота удалось по солдатскому медальону. По данным ЗВО, Илларионов родился в 1920 году в Ростове-на-Дону, учился в Одесской авиационной школе, затем проходил службу в 27-м запасном истребительном авиационном полку, который базировался в Архангельской области, а после в 159-м авиаполку, который участвовал в боевых действиях на территории Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.

При этом, как отметили в ЗВО, поисковики пробовали разыскать родственников погибшего участника войны, однако они не дали результатов.