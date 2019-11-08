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Мурманские власти намерены к 2023 году втрое увеличить объем средств на развитие региона

В развитие области будет вложено порядка 618 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Мурманской области рассчитывают до конца 2022 года на развитие региона направить порядка 618 млрд рублей, что в три раза больше аналогичных показателей за три последних года. Это позволит увеличить продолжительность жизни граждан, увеличить их благосостояние и снизить отток населения, сообщила в пятницу пресс-служба региональной администрации по итогам одобрения областным правительством прогноза социально-экономического развития региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

"За предстоящие три года [2020-2022 гг.] в развитие региона будет вложено почти 618 млрд рублей [за 2016-2018 годы - 343,3 млрд рублей]. <..> В прогнозном периоде предполагается завершение ряда крупных инвестиционных проектов: программа реконфигурации производства Кольской ГМК, проект по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений [ООО "Новатэк - Мурманск"]. <..> Развитие экономики региона будет создавать возможности для повышения качества жизни и роста благосостояния жителей региона. Укрепление тренда ожидается по росту продолжительности жизни, рождаемости, снижению смертности и замедлению оттока населения из региона", - отмечается в сообщении.

Кроме того, власти рассчитывают завершить строительство железнодорожной ветки Выходной - Лавна и угольного терминала по перевалке угля на западном берегу Кольского залива в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла. "В стадии реализации будет находиться ряд инвестпроектов в горно-металлургическом и судоремонтном комплексе, а также проекты по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ, ветропарка "Кольская ВЭС", инфраструктурные проекты в электроэнергетике, по уходу от мазутозависимости, в том числе автономной газификации региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшие три года в Мурманской области планируется создать Заполярный арктический научно-образовательный центр, реализовать проекты по благоустройству городов и поселков региона, реконструкции аэропортового комплекса города Мурманска.

Точки роста

Рост инвестиций в развитие региона станет возможным, в основном, за счет развития промышленности и сотрудничества властей с крупными ресурсодобывающими компаниями. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов.

"Все зависит от инвестпроектов, которые находятся сегодня либо в разработке, либо в стадии реализации. Наш крупномасштабный проект "Новатэк", который реализуется. Плюс предприятия горнодобывающей промышленности активно модернизируют свои производства и готовы разрабатывать новые месторождения, расширяют свои объекты, где они будут добывать полезные ископаемые, и вкладывают в модернизацию производства, это тоже учитывается", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за счет сотрудничества с крупными компаниями власти намерены усилить работу по газификации региона. "У "Новатэка" планируется реализация проекта, связанного с перевалкой сжиженного природного газа, в том числе чтобы можно было перевозить его по Северному морскому пути, перевалку осуществлять в Мурманске. Раньше они в Норвегии это делали, сейчас они ушли из Норвегии и хотят базироваться у нас. За счет этого проекта мы планируем газифицировать часть своего региона", - пояснил Филиппов.

Он отметил, что рост вложений в развитие региона ожидается и за счет запуска "инфраструктурных проектов". "Многие промышленные компании в своих регионах присутствия работают с инфраструктурой. Много инфраструктурных проектов, в том числе связанных с туризмом, промышленным туризмом. Наш регион очень сейчас привлекателен. Наши рыбаки вкладывают в производство рыбной продукции. У нас уже реализуется пять проектов, связанных с постройкой рыбофабрик, плюс три в проекте. Рыбаки наши инвестируют в судостроение", - резюмировал Филиппов.

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