Гости Культурного форума в Петербурге узнают, как сочинить музыкальную композицию

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Гости VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября, узнают, как самостоятельно сочинить музыкальную композицию и создать аранжировку. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Союзе композиторов России.

"Союз представит мастер-класс "Сочиняем музыку вместе" на VIII Санкт-Петербургском культурном форуме в рамках открытого лектория "Культура 2.0". Каждый гость сможет почувствовать себя композитором", - отметили устроители.

Глава Санкт-Петербургского филиала Союза композиторов России, композитор Антон Танонов расскажет о современных технологиях создания музыки, запишет вместе со зрителями законченную музыкальную композицию, которую впоследствии можно будет послушать в интернете. Участники мастер-класса узнают, как написать интересную, яркую мелодию, а также какими знаниями и технологиями надо владеть, чтобы создать оригинальную оркестровку-аранжировку. Речь также пойдет о способах преодоления творческого кризиса и компьютерных технологиях в сочинении музыки.

Мастер-класс пройдет 14 ноября в Центральном выставочном зале "Манеж".

Основная тема ПМКФ - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.