Главстройэкспертиза выдала разрешение на разработку проекта морского порта на Новой Земле

АРХАНГЕЛЬСК, 12 ноября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на подготовку проектной документации на строительство порта для Павловского свинцово-цинкового месторождения на архипелаге Новая Земля в Архангельской области, об этом во вторник сообщается на сайте федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы".

"Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно результаты инженерных изысканий для подготовки проектной документации на создание портового комплекса горно-обогатительного комбината Павловского месторождения свинцово-цинковых руд, который будет построен на острове Южный архипелага Новая Земля в Архангельской области. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, изыскания проводились с целью получения данных о природных условиях и факторах техногенного воздействия на окружающую среду. Так как острова архипелага Новая Земля представляют собой неизученные районы, получение достоверных сведений о природных условиях площадки строительства стали важнейшим этапом при разработке проектной документации строительства ГОК "Павловское".

Новый морской порт для вывоза готовой продукции горно-обогатительного комбината "Павловское" будет построен с расчетным грузооборотом до 0,5 млн тонн в год. Он будет расположен на выступающем мысе в наиболее заглубленной прибрежной части акватории губы Безымянной Южного острова архипелага Новая Земля. Комплекс будет состоять из береговой инфраструктуры включающей два причала.

Павловское свинцово-цинковое месторождение было открыто в конце 1990-х годов на острове Южный архипелага Новая Земля. По запасам серебросодержащих свинцово-цинковых руд месторождение входит в пятерку крупнейших в России. Инвестиционный проект "Павловское" реализуется на основании трехстороннего соглашения, подписанного в апреле 2019 года на Международном арктическом форуме между правительством Архангельской области и дочерними структурами "Росатома" - АО "Первая горнорудная компания" и "Атомредметзолото". В соответствии с инвестпроектом ежегодно на месторождении Павловское планируется добывать 3,5 миллиона тонн руды. Для ее переработки на Южном планируется сооружение горно-обогатительного комбината производительностью 220 тыс. тонн цинкового и 47 тыс. тонн свинцового концентрата в год.

Архипелаг Новая Земля - крупнейший в Европейской Арктике, его площадь составляет 83 тыс.кв. км, протяженность архипелага с севера на юг - около 900 км. На одну четверть Новая Земля покрыта ледниками.