Реконструкция системы водоснабжения Соловков завершится к концу 2020 года

АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноября. /ТАСС/. Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения на Соловках завершится к концу 2020 года. Об этом сообщила в среду в кулуарах сессии областного собрания депутатов руководитель агентства по развитию Соловецкого архипелага Елена Корнеева.

"По водоснабжению и водоотведению выполняется обследование выполненных ранее работ, и потребуется корректировка проектно-сметной документации. <...> Завершить строительство сетей планируем к концу следующего года", - сказала она.

В начале 2018 года были расторгнуты контракты с компанией "СМУ-303" по строительству и реконструкции системы водоснабжения и строительству сетей водоотведения поселка Соловецкий в связи с неисполнением обязательств. По итогам судебных процедур принято решение о взыскании с подрядной организации штрафов, пени и средств неосновательного обогащения. В сентябре 2018 года заключены контракты на завершение строительства сетей с компанией "Киршин".

Геодезические изыскания, георадарное обследование и подводно-техническое обследование незаконченных строительно-монтажных работ, которое проводилось "СМУ-303", выявило многочисленные отклонения от проекта. Возобновление строительных работ в полном объеме на объектах водоснабжения, канализационных сетях и очистных сооружениях возможно только по результатам выдачи откорректированных проектных решений, а также положительного решения по применению первоначального проекта. "Проектирование [с учетом выявленных отклонений] планируется завершить к маю 2020 года", - отметила Корнеева.

На сегодняшний день с целью обеспечения жителей и гостей Соловков качественной питьевой водой до момента ввода в эксплуатацию основных водоочистных сооружений смонтирована временная водоочистная станция. На Соловецких островах проживают около 1 тыс. человек, более 20 тыс. человек в год посещают архипелаг как туристы и паломники.