Мурманские дорожники в 2019 году вдвое увеличили объем работ по ремонту трасс

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Объем дорожных работ по ремонту трасс в Мурманской области в 2019 году увеличился в два раза по сравнению с показателями прошлого года. Этого удалось достичь за счет получения средств из федерального бюджета, а также благодаря грантовому финансированию Евросоюза, сообщил в среду первый заместитель начальника "Мурманскавтодора" Андрей Шварцкоп на заседании дискуссионного клуба "Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города - большие возможности".

"Относительно прошлого года мы фактически в два раза увеличили объемы дорожных работ. Если в прошлом году было всего 47 [км], то в этом году мы отремонтировали в общей сложности более 100 км дорог. <...> 24 км мы отремонтировали за счет средств Евросоюза, наша организация выиграла грант-контракт, ЕС выделил деньги на ремонт дороги Лотта (ведет к финской границе и ремонтируется по программе приграничного сотрудничества "Коларктик - 2014-2020" - прим. ТАСС)", - сказал Шварцкоп.

Он добавил, что в этом году на ремонт дорог были направлены значительные средства из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Кроме того, по словам Шварцкопа, качество ремонта дорог в Мурманской области находится на высоком уровне, так как дорожники применяют специальную технологию укладки покрытия.

"С 2012 года мы одни из первых в стране применили технологию холодной регенерации. Суть ее заключается в том, что мы используем полностью то покрытие, которое раньше было на автомобильной дороге. Мы его не выбрасываем, а фрезеруем, добавляем необходимые [вещества] и укладываем на ту же самую автомобильную дорогу, но уже исключая образование повторных трещин. Мы получаем на выходе двухслойное асфальтобетонное покрытие, которое служит значительно дольше, чем если бы мы положили один слой. С 2012 года проблем с такими дорогами, отремонтированными по этой технологии, не было", - сказал Шварцкоп.