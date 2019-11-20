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Власти Петербурга успешно внедрили сети 5G на соцобъектах в Кронштадте

Сигнал охватывает весь город

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга признали успешным опыт подключения соцобъектов к сети 5G в Кронштадте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

В августе этого года ПАО "МТС" и компания Huawei при содействии администрации Санкт-Петербурга запустили в Кронштадте первый в России проект по запуску 5G-сигнала, который охватывает весь город. На первом этапе новой технологией воспользовались социально значимые объекты.

"Благодаря чему удалось протестировать возможность использования технологий связи 5G для государственных нужд Санкт-Петербурга. По технологии 5G было осуществлено подключение к городской сети связи ЕМТС пилотного объекта - детского сада. Без прокладки кабелей связи и других дорогостоящих работ было обеспечено подключение к АПК "Безопасный город" системы видеонаблюдения этого учреждения из 16 видеокамер в высоком разрешении Full HD. Бухгалтерия учреждения получила канал связи с единой городской системой автоматизации бухгалтерского учета, а сотрудники учреждения - цифровую телефонию и быстрый доступ в интернет", - отметила представитель пресс-службы.

В комитете опыт признали успешным и планируют его продолжить. В настоящее время обсуждаются с компанией "Ростелеком" пилотные зоны для внедрения 5G, в частности Дворцовая площадь, Царское Село, стадион "Газпром Арена", фан-зона Евро-2020 (предположительно на Большой Конюшенной), помещения Технопарка Санкт-Петербурга.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". В федеральном проекте предусмотрено создание пилотной зоны 5G до конца 2019 года. При этом к концу 2021 года нужно приступить к внедрению 5G на территории не менее 10 городов-миллионников.

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