Фильмы из Швеции и Канады покажут с сурдо- и тифлопереводом на фестивале Arctic open

АРХАНГЕЛЬСК, 21 ноября. /ТАСС/. Фильмы из Швеции и Канады конкурсной программы III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open в Архангельской области покажут с сурдопереводом и тифлокомментированием, чтобы их могли посмотреть люди с нарушениями слуха и зрения. Как в четверг рассказала ТАСС директор кинофестиваля Тамара Статикова, тифло- и сурдопереводчики будут "переводить" и на встречах режиссеров картин со зрителями.

Сурдоперевод - синхронная передача звучащей речи с помощью движений рук и пальцев. Тифлокомментирование - лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому или слабовидящему человеку без специальных словесных пояснений.

"В этом году мы организуем специальную площадку для зрителей со слабым зрением и слухом вместе с региональной общественной организацией "Надежда". Для показа подготовлено два фильма: один - шведских кинематографистов, второй - канадский. Кроме того, сертифицированные специалисты по тифло- и сурдопереводу будут работать во время встреч представителей съемочных групп со зрителями", - сказала Статикова.

Фильм "67 49 32 СЕВЕР" рассказывает о жизни документалиста дикой природы в канадской провинции Нунавут. Режиссер Матье Дюмонд представит фильм публике. Шведскую документальную ленту "Светлана и Курт навсегда" представит ее автор Валентина Свенссон.

Как рассказала ТАСС модератор площадки, сотрудник ресурсного центра инклюзивного образования Северного Арктического федерального университета Надежда Слепцова, на площадке будут работать волонтеры со специальным образованием. "На этой площадке сопровождение будут вести волонтеры-дефектологи", - отметила она.

Как добавила Статикова, в дальнейшем планируется организовать специализированный киноклуб для людей с нарушениями зрения и слуха. "Мы планируем создать для таких людей киноклуб, потому что таких фильмов мало, они все старые. С тифлопереводом особенно мало. Мы планируем этим заниматься", - сказала она.

Фестиваль пройдет с 4 по 8 декабря. Показы состоятся на площадках Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Североонежска и Коношского района. В конкурсной программе фестиваля 58 фильмов.