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Докфильмы и короткометражки фестиваля Arctic open покажут на киномарафоне

Документальные и короткометражные картины составляют около 40% конкурсной программы

АРХАНГЕЛЬСК, 22 ноября. /ТАСС/. Документальные фильмы и короткометражки конкурсной программы III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, который пройдет в Архангельской области с 4 по 8 декабря, после фестиваля покажут и на местном киномарафоне. Как в пятницу рассказала ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова, заявки на проведение показов поступают и из других регионов.

"Киномарафон мы начинаем готовить с 10 января 2020 года, он продлится по конец апреля. На киномарафоне будут показаны конкурсные фильмы, кроме полнометражного кино, то есть мы покажем документальные и короткометражные картины, примерно 40% конкурсной программы. Киномарафон пройдет в районах Архангельской области, и на нас уже выходили Санкт-Петербург и Вологодская область, мы, конечно, не будем отказывать", - сказала Статикова.

По словам собеседницы агентства, при проведении киномарафона дирекция фестиваля будет активно работать с киноклубами в районах области. Для организаторов киноклубов в рамках фестиваля запланирована образовательная программа.

Фестиваль пройдет с 4 по 8 декабря. Показы состоятся на площадках Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Североонежска и Коношского района. В конкурсной программе фестиваля 58 фильмов. Проект стал одним из победителей конкурса президентских грантов.

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РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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