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В Архангельской области издали новый учебник географии региона

В обновленном пособии большое внимание уделено арктическим территориям, экологическим вопросам и особо охраняемым природным территориям

АРХАНГЕЛЬСК, 25 ноября. /ТАСС/. Учебник по географии Архангельской области для 8-9 классов представили в понедельник в Архангельске. Новое учебное пособие выпустили впервые с 2001 года, особое внимание в нем уделяется климатическим изменениям, которые сейчас активнее всего происходят в Арктике, заявил на пресс-конференции замминистра образования и науки региона Юрий Гневышев.

"Предыдущий учебник по географии Архангельской области был выпущен в 2001 году. С этого времени необходимо было актуализировать информацию. В учебнике представлены основные географические сведения о территории, населении, хозяйстве региона, территориальных различиях, современной экологической обстановке", - сказал журналистам Гневышев.

По словам ректора Северного Арктического федерального университета Елены Кудряшовой, за 18 лет произошли большие изменения в экономике региона, изменился климат, особенно на арктических островах. Все эти изменения показаны в новом издании. Кроме того, большое внимание в учебнике уделено арктическим территориям, экологическим вопросам и особо охраняемым природным территориям, чего не было в издании 2001 года. "Были дополнены параграфы по изменению климата - это наиболее активно происходит в Арктике, целый параграф посвящен арктическим территориям и арктическим островам. Переработан раздел "Состояние и охрана окружающей среды", где отразили перемены, которые происходят в нашем регионе", - сказала Бызова.

Также впервые в пособие включена информация о географии Ненецкого автономного округа, который территориально входит в состав Архангельской области. Учебник вышел тиражом 11,5 тыс. экземпляров, планируется еще один тираж. В издании 296 фотографий и 14 карт, часть из которых сделана впервые. Как сказала ректор САФУ, следующий этап - это создание электронного учебника, а также выпуск книги для чтения по географии для детей младшего возраста.

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РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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