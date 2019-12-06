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САФУ и Севастопольский университет в 2020 году откроют магистратуру по кораблестроению

В рамках совместной образовательной программы вузы будут готовить кадры для судостроительных предприятий Архангельской области и Крыма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Севастопольский госуниверситет и Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова (САФУ, Архангельск) в 2020 году откроют совместную образовательную программу по кораблестроению и океанотехнике. Как сообщила ТАСС в кулуарах девятого международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге ректор САФУ Елена Кудряшова, кадры будут готовить для судостроительных предприятий Архангельской области и Крыма.

Судостроительные предприятия "Звездочка" и Севмаш Северодвинска Архангельской области, а также филиал "Звездочки" в Севастополе нуждаются в квалифицированных инженерных кадрах, их подготовка ведется в северодвинском филиале САФУ, в последнее время специалистов начали готовить в Севастопольском госуниверситете.

"Поскольку в Севастополе есть филиалы нашего судоремонтного предприятия "Звездочка", которое находится в Северодвинске, где расположен филиал САФУ, то совершенно естественным стало то, что мы инициировали совместную магистерскую образовательную программу по кораблестроению и океанотехнике. Мы надеемся, что с сентября 2020 года эта программа будет запущена, <…> это следующий учебный год", - сообщила Кудряшова.

Она отметила, что набор на магистерские программы - это от 20 человек и выше. "С нашей стороны желающих очень много, и со стороны наших коллег желающие есть. Поэтому уверена, что программа будет востребована", - сказала ректор САФУ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка", кадры необходимы и для предприятия в Северодвинске, и для филиала "Звездочки" в Крыму. "У нас есть филиал в Севастополе, и там есть потребность в квалифицированных кадрах, - сказали в пресс-службе. - У нас есть договор с Севастопольским госуниверситетом, их студенты проходят у нас практику".

Направления сотрудничества

Также, по словам Кудряшовой, в ноябре 2019 года на форуме "Образование - Севмаш - карьера" были обозначены совместные пути подготовки специалистов для предприятия "Объединенная судостроительная корпорация", в том числе для арктических проектов. "Мы видим, что те специалисты, которые готовятся в Крыму, востребованы на наших предприятиях тоже", - отметила она.

В пресс-службе Севмаша пояснили ТАСС, что с Севастопольским университетом у предприятия заключен договор на целевое обучение студентов. "Севмаш заинтересован в специалистах машиностроительных и кораблестроительных направлений, специалистах в области ядерной энергетики", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас магистранты Севастопольского госуниверситета и САФУ участвуют в разработке российского судна нового типа "Пионер-М". Еще одним совместным делом двух университетов может стать проект по проектированию и, возможно, строительству исследовательского судна для северных морей. "Инициативы идут от студентов, и, я считаю, мы должны их поддержать", - сказала Кудряшова.

Проректор по научно-инновационному развитию САФУ Марат Есеев добавил, что с Севастопольским госуниверситетом разрабатывается проект по использованию системы автоматизированных буев для исследований и мониторинга на Северном морском пути.

О форуме

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В мероприятии принимают участие около 2,5 тыс. делегатов из 40 регионов России и 20 стран.

Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская областьКрымСевастополь
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