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Самолеты с туристами ожидают в этом году в Великом Устюге, где реконструируют аэропорт

Работы будут завершены к 20 августа

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэропорта в Великом Устюге Вологодской области, где расположена популярная у туристов вотчина Деда Мороза, ведется по графику и будет завершена к 20 августа этого года. Среднемагистральные самолеты с туристами из Москвы и других крупных городов ожидают в Великом Устюге уже в этом году, сообщил ТАСС в среду губернатор области Олег Кувшинников.

"20 августа ждем вас на открытии, это будет обновленная взлетно-посадочная полоса с современным навигационным оборудованием. Обновленный аэропортовый комплекс. И, надеюсь, что уже в этом году самолеты полетят из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов в Великий Устюг. Весь объем финансирования в 1,1 млрд рублей выделен, никаких проблем нет, работы в графике", - сказал губернатор ТАСС.

Старинный город Великий Устюг остается одним из наиболее привлекательных среди туристов. В прошедшие новогодние праздники город с населением около 30 тыс. жителей посетили около 100 тыс. гостей. Было организовано 18 специальных туристических поездов из Москвы и Санкт-Петербурга и более 150 автобусов из Нижнего Новгорода, Кирова и других городов страны. На данный момент власти региона ведут переговоры о запуске в Великий Устюг постоянных железнодорожных туров выходного дня.

Ежегодно город принимает более 300 тыс. туристов. Ожидается, что после реконструкции аэропортового комплекса этот показатель возрастет вдвое.

Вотчина Деда Мороза в деревне Морозовице под Великим Устюгом появилась в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.

Теги
РоссияВологодская область
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