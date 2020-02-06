В Карелии запустили пятилетнюю программу модернизации общежитий колледжей и техникумов

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 февраля. /ТАСС/. Общежития карельских средних специальных учебных заведений в ближайшие пять лет ждет ремонт. Работы в первых одиннадцати начнутся уже в 2020 году, на эти цели из бюджета республики предусмотрены 75 млн рублей, сообщил в четверг у себя на странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Понимая, что многие здания требуют ремонта и капитальных финансовых вложений, планируем постепенно, в течение ближайших 5 лет привести их в порядок. Ремонт первых 11 общежитий начнем уже в этом году. В бюджете республики предусмотрели на эти цели 75 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Средства на ремонт и устранения предписаний надзорных органов получат шесть техникумов и колледжей, в том числе 22 млн рублей предназначены на работы в двух общежитиях Петрозаводского автотранспортного техникума, по восемь млн рулей направят Сортавальскому и Северному колледжам для модернизации общежитий в Медвежьегорске, Пудоже, Сортавале и Олонце. На реализацию программы до 2024 года планируется потратить около 100 млн рублей.

Как рассказали ТАСС в Министерстве образования Карелии, средства на ремонт общежитий профессиональных техникумов и колледжей не выделялись из бюджета более 10 лет. При этом подавляющее большинство нуждалось в косметическом и капитальном ремонте как жилых помещений, так и мест общего пользования. В рамках программы, в зданиях также проведут работы по повышению энергоэффективности, отметили в региональном ведомстве.