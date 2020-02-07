"Пассажиравтотранс" Петербурга приобретет 110 автобусов в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Автобусный перевозчик Санкт-Петербурга "Пассажиравтотранс" закупит в лизинг 60 газовых и 50 дизельных новых автобусов в 2020 году за 2,1 млрд рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"В 2020 году планируется приобрести 110 новых автобусов на условиях лизинга, из них 60 будут газовыми и 50 - дизельными. На это предусмотрено 2,1 млрд рублей", - сказала собеседница агентства. По итогам 2020 года парк организации увеличится почти на 7,5% до 2,1 тыс. автобусов.

В августе 2019 года "Пассажиравтотранс" отменил конкурс на поставку 100 автобусов большого класса и 100 единиц автобусов особо большого класса, поставку которых планировалось осуществить до 2020 года. Начальная (максимальная) стоимость поставки оценивалась в 3,3 млрд рублей.