Видеокнигу по роману Абрамова представили в Москве к 100-летию с рождения писателя

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Видеокнигу по роману советского писателя Федора Абрамова "Братья и сестры", посвященному жизни северной деревни в годы Великой Отечественной войны, представили в Москве к 100-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться 29 февраля 2020 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области, где был запущен всероссийский проект по созданию видеокниги.

Федор Абрамов родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола, Архангельской губернии, русский советский писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей так называемой "деревенской прозы", значительного направления советской литературы 1960-1980-х годов. Роман "Братья и сестры" вышел в 1958 году, является первой частью тетралогии "Пряслины".

"В Москве состоялась презентация видеокниги "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова. <…> Поклонники творчества выдающегося северного писателя перед видеокамерой читали фрагменты из первого романа тетралогии "Пряслины" "Братья и сестры" - дебютного романа Федора Абрамова", - говорится в сообщении.

Роман "Братья и сестры" посвящен жизни северной деревни в годы Великой Отечественной войны. Эта часть тетралогии была выбрана, поскольку 100-летие со дня рождения писателя отмечается в год 75-летия Победы.

Всероссийский проект по созданию видеокниги стартовал в октябре 2019 года. В записи видеокниги приняли участие более 200 человек, в фильм отобрано около 150 участников. Всего в видеокниге 101 фрагмент, общая продолжительность - около полутора часов. "Особенно всех покорило, как отрывки из романа читали жители Верколы - особым, "абрамовским" языком. В Верколу - на родину Федора Абрамова - специально выезжала съемочная группа", - рассказала ТАСС руководитель представительства "Российской газеты" в Архангельске ("Российская газета" - партнер проекта) Татьяна Сухановская.

Полная версия видеокниги будет размещена на сайте ГодЛитературы.рф. Презентации видеокниги пройдут также в Верколе и районном центре Пинежского района Архангельской области - селе Карпогоры.