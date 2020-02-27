Впервые мурманский кинофестиваль "Северный характер" пройдет в двух городах Заполярья

МУРМАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Кинофестиваль "Северный характер" в этом году начнется на севере Мурманской области в городе Заполярном, а финиширует в Мурманске, и встретит рекордное количество гостей. Об этом сообщила ТАСС в четверг президент фестиваля Светлана Солдатова.

Международный кинофестиваль "Северный характер" проводится в Мурманской области с 2008 года и объединяет на своих площадках кинематографистов и журналистов России и стран Баренцева региона. Ежегодно на конкурс принимают больше сотни работ. В центре внимания авторов лент фестиваля - человек, который живет на Севере, ценит его суровую красоту, творит и созидает, вдохновляет других на преодоление трудностей. В разные годы фестиваль проводился на средства президентских грантов при поддержке Министерства культуры России, правительства Мурманской области, компании "Норникель".

"В этом году впервые "Северный характер" расширяет свои границы, он продлится не три дня, как раньше, а пять, и начнется 18 марта в городе Заполярном, который расположен всего в 30 км от границы с Норвегией. Мы ждем рекордное количество гостей - 90 кинематографистов из стран Баренцева региона и России. Для нас, живущих в приграничном регионе, важно поддерживать и развивать культурные связи среди кинематографистов Северной Европы", - сказала Солдатова.

В этом году, по словам Солдатовой, в числе гостей фестиваля будет группа российских режиссеров, для которых проведут специальный тур по Мурманской области, они исследуют новые локации для будущих съемок. "Вне конкурсной программы мы пригласили на фестиваль 25 российских режиссеров, мы хотим показать им самые кинематографичные места и доказать, что Кольский полуостров - лучшее место для съемок. Мы покажем им приграничные города: Никель и Заполярный, свозим в Териберку, где Звягинцев снял своего "Левиафана", и, конечно, они увидят Мурманск", - добавила Солдатова.

Она рассказала также, что в 2018 году был организован первый тур для 20 российских кинорежиссеров, и по итогам того проекта в производство запущено пять фильмов, среди них фильм "Туман" Натальи Гугуевой, снятый на маяках вдоль побережья Баренцева моря, и работа-дебют Анастасии Нечаевой "Велга", снимавшаяся в селе Кузомень, расположенном посреди пустыни на берегу Белого моря.

По словам Солдатовой, через год после прошлого тура кинематографистов по региону, в 2019 году, для организации работы в сфере киноиндустрии в регионе в будущем в правительстве Мурманской области было принято решение о создании специального органа - кинокомиссии, начать работу она должна во втором полугодии 2020 года.