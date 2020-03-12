Более миллиона деревьев высадят в Архангельской области в ходе акции "Сад памяти"

АРХАНГЕЛЬСК, 12 марта. /ТАСС/. Свыше миллиона саженцев сосны и ели в ходе всероссийской акции "Сад памяти" высадят в Архангельской области. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"За время проведения акции в регионе планируется высадить около миллиона саженцев ели и сосны. Центральным местом крупных посадок станет Вельский район. Также растения будут высажены в городах и селах области", - говорится в сообщении.

В регионе акция будет проходить с 4 мая по 20 июня 2020 года. Как рассказал ТАСС начальник отдела по патриотическому воспитанию управления по делам молодежи администрации региона Иван Жернаков, деревья и кустарники планируется посадить в 67 точках в различных населенных пунктах области.

"Акция в населенных пунктах начнется с Архангельска: 8 мая в Ломоносовском парке будут высажены кусты сирени, в тот же день посадим деревья у Северного Арктического федерального университета. В Северодвинске планируется высадить деревья вдоль проспекта Победы, пока выбираем какие, поскольку климат суровый, далеко не все растения приживаются", - сказал собеседник агентства, отметив, что, в основном, в населенных пунктах будут высаживать хвойные виды, березы и кустарники.

Акция "Сад памяти" станет одним из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы, которые проводятся по всей России. Планируется, что с 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.