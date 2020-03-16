Студенты петербургского вуза повысили эффективность работы аккумулятора для Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Команда магистрантов из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработала пленку, повышающую долговечность и емкость литий-серных аккумуляторов, которые способны работать при арктических температурах. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой вуза в понедельник.

Литий-серные аккумуляторы были разработаны в первой половине нулевых годов. От своих предшественников - литий-ионных аккумуляторов - они отличаются тем, что их емкость выше в два раза, также они могут работать при температурах до минус 40 градусов и использоваться, в частности, в беспилотниках в Арктике. Однако аккумуляторы на основе серы и лития имеют и существенные недостатки. Так, в процессе работы сера постепенно вымывается, от чего емкость аккумулятора быстро уменьшается, поэтому его срок службы в два раза уступает литий-ионным аналогам.

"Cтуденты изобрели специальную пленку-сепаратор, защищающую катод от вытекания из него серы. Он состоит из оксида алюминия - соединения, с которым сера не вступает в реакцию, благодаря чему она не может покинуть пределы катода. В то же время пленка пропускает литий в электролит - вещество, которое проводит электрический ток и находится между катодом и анодом, - и обратно, не мешая аккумулятору выполнять свои функции. Такая батарея будет на 70-80% более емкой, чем литий-ионная, и не менее долговечной", - говорится в сообщении со ссылкой на капитана команды проекта Валентина Ершова.

В сообщении отмечается, что студенты СПбГУ не единственные, кто занимается повышением долговечности литий-серных аккумуляторов: подобными исследованиями занимаются ученые в Германии, а также такие компании, как Samsung и Oxis Energy. Поэтому авторы проекта планируют организовать производство своей разработки, которое будет ориентировано на отечественный рынок, в частности, для предприятий ВПК.