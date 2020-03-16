Акцию "Сад памяти" в Ненецком АО проведут в сентябре из-за климатических условий

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Акция "Сад памяти", участники которой высадят деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, пройдет в Ненецком автономном округе (НАО) в сентябре, а не весной, как в других регионах. Как сообщила в понедельник ТАСС руководитель регионального отделения организации "Волонтеры Победы" Мария Баширова, это связано с климатическими особенностями арктического региона.

"В Ненецком округе акция пройдет 20-21 сентября 2020 года из-за климатических особенностей. Весной у нас нет возможности посадить деревья", - сказала Баширова.

Акция пройдет в Нарьян-Маре и поселке Искателей. Будут посажены 65 рябин и берез. "Конечно, приживутся ли они, будет зависеть от погоды", - добавила собеседница агентства.

Акция "Сад памяти" станет одним из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы, которые проводятся по всей России. Планируется, что с 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.