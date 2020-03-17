"Финал четырех" женского чемпионата России по водному поло перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 17 марта. "Финала четырех" чемпионата России по водному поло среди женщин, запланированный на 1-6 апреля, перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

Соревнование должно было пройти в Кириши (Ленинградская область).

Также сообщается, что все соревнования под эгидой федерации, которые были запланированы до 10 апреля включительно, перенесены на неопределенный срок. В список перенесенных соревнований вошли 13-й тур чемпионата России среди мужчин (6-9 апреля), первые матчи полуфинальной стадии Кубка России среди мужских команд (1-3 апреля), пятый тур второго дивизиона чемпионата России среди женщин (26-30 марта). О новых сроках проведения указанных мероприятий будет сообщено дополнительно.

По последним данным, в 134 странах, включая Китай, коронавирусом заразились 181 067 человек, умерли 7275 человек. Наибольшее количество случаев, не считая КНР, где уже прошел пик распространения коронавируса, зафиксировано в Италии (27 710 заразились, 2158 умерли, 2749 вылечились), Иране (14 991 заразились, 853 умерли, 1669 вылечились), Испании (11 178 заразились, 491 умер, 1098 вылечились), Южной Корее (8320 заразились, 75 умерли, 1401 вылечился).