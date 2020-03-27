Карелия получит более 480 млн рублей на третий этап расселения аварийного жилья

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 марта. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ подтвердил заявку Карелии на финансирование третьего этапа программы расселения аварийного жилья в Карелии в размере более чем 480 млн рублей до конца 2022 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерстве строительства, ЖКХ и энергетики республики.

"Согласно заявке, республика получит из средств Фонда ЖКХ 481,85 млн рублей для расселения 616 человек из 281 аварийного жилого помещения общей площадью 11 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Третий этап программы позволит переехать в новые квартиры жителям Петрозаводска и еще 10 районов Карелии. После того, как в бюджет республики поступит аванс, власти начнут работу, рассчитанную на срок до конца 2022 года.

Как ранее сообщал ТАСС, правительство Карелии намерено завершить программу расселения аварийного жилья, рассчитанную до 2025, на два года раньше - в 2023 году. По условиям соглашения с Фондом ЖКХ, регион получит 740 млн рублей для расселения более 9 тыс. человек из 646 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.