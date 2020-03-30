В Псковской области в нерабочую неделю ограничат работу стоматологий

ТАСС, 30 марта. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в воскресенье ввел новые ограничительные меры в регионе в связи с пандемией. По обновленным правилам, в области с 28 марта по 5 апреля работу стоматологий в регионе ограничат оказанием экстренной и неотложной помощи, сообщается в опубликованном на сайте областного правительства тексте указа.

"Временно приостановить работу с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий", - говорится в документе.

Согласно утвержденному документу, на следующей неделе также не будут работать парикмахерские, салоны красоты и салоны связи. При этом властям предписано обеспечить оплату услуг сотовой связи и ремонт телефонов гражданам, которые соблюдают режим самоизоляции. Кроме того, в области до 12 апреля полностью запретили проведение публичных спортивных, культурных и просветительских мероприятий. До 5 апреля закрыться должны спортивные центры, для которых ранее действовали более мягкие ограничения - на занятия могли приходить до 15 человек при соблюдении мер предосторожности, в том числе обязательном измерении температуры. Наложен запрет на доставку кальянов на дом.

"Управляющим организациям региона на период действия ограничительных мер указывается на необходимость дважды в день проводить влажную уборку подъездов, в том числе лифтовых кабин, домофонов, дверных ручек, мусоропроводов и мусоросборных камер, перил лестниц, с использованием дезинфицирующих средств", - уточнили в пресс-службе правительства области.

При этом власти региона расширили список товаров первой необходимости, что позволит увеличить количество магазинов, которым разрешено торговать на следующей нерабочей неделе. В число важной продукции вошли моющие, чистящие и полирующие средства, очки, линзы и их части, ортопедические изделия, зоотовары, включая корма для животных и ветеринарные препараты, похоронные принадлежности и печатные средства массовой информации.

В Псковской области зафиксированы пять подтвержденных случаев новой инфекции. В воскресенье один из зараженных коронавирусом умер в больнице.