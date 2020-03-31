Электронный ресурс по наследию Пустозерска создадут в Ненецком АО в 2020 году

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Электронное пособие по наследию первого русского заполярного города Пустозерска создадут в Ненецком автономном округе (НАО) к осени 2020 года. Как рассказала во вторник ТАСС заведующая отделом развития Ненецкого краеведческого музея Евгения Колесникова, в него войдут сказки, былины, песни, информация о жизни, быте, традициях, костюмах жителей побережья Нижней Печоры.

Пустозерск - первый город на русском Севере, так называемый исчезнувший город в нижнем течении реки Печоры. Он был основан в 1499 году.

"Мы решили обобщить данные, которые собраны различными этнографическими экспедициями, они у нас с начала ХХ века наезжали в Нижнепечорье. В электронное пособие войдут статьи по особенностям нижнепечорского фольклора, тексты песен, сказок, исследования по пустозерскому костюму и кухне пустозеров, аудио- и видеоматериалы. Хотелось бы, чтобы местная специфика заиграла, поэтому родилась идея такого пособия, которое бы помогало в работе с местным фольклором", - сказала Колесникова.

Фольклор и традиции жителей нижнего течения Печоры, так называемой Пустозерской волости, достаточно активно изучались, особенно в 1930- и 1950-е годы, но обобщенного пособия по этой теме нет, и сказки, былины и другие элементы народного нематериального наследия мало знакомы даже жителям НАО. Пока сотрудники музея переведены на дистанционную работу, поэтому приостановлена начатая оцифровка записей песен и других материалов, собранных во время экспедиций. В основном они хранятся на пластинках. Возобновится также приостановленная студийная запись фольклорных коллективов, которые исполняют песни. "Мы бы хотели, чтобы услышали жители, как все это пелось на Нижней Печоре. От мелодии ведь очень сильно зависит восприятие, можно и на мотив донских казаков спеть", - отметила собеседница агентства.

Пока сотрудники занимаются обработкой текстов песен и сказок. "Сказки совершенно чудные, вот, например, "Голь-Гольянской, сын крестьянской, липовы ресницы, моржова борода, убил тридцать три богатыря и мелких без числа" - это только название сказки", - рассказала Колесникова.

По словам представительницы музея, сказки очень хорошо показывают характер населения Нижней Печоры. Это было русское население, и по образу жизни оно достаточно сильно отличалось от более южных соседей. Это была промысловая культура, когда мужчины на длительное время уходили из дома на побережье на лов рыбы. "В 200 км южнее находится Усть-Цильма - это старинное поселение. И пустозеры говорили: "Усть-Цилема - они за травы держатся, они домашние, а мы подвержены стихиям, то есть все время боремся с ветрами, с волнами, мы люди стихии, которые движутся все время", - добавила собеседница агентства.

Городские наряды

Еще одна специфическая черта жителей Пустозерской волости - это местный костюм. В отличие от соседних территорий, здесь женщины очень рано перестали носить сарафаны. "Уже в конце XIX века это платье городского образца, и вообще жители Пустозерской волости, несмотря на то, что уже в XVIII веке как такового статуса города у Пустозерска не было, продолжали считаться горожанами. И вот такая интересная культура: по факту своему деревенская, поскольку промыслы и быт были деревенскими, а по ощущениям - городская", - пояснила Колесникова, отметив, что при работе, например, фольклорных коллективов домов культуры региона нужно эту особенность учитывать.

Еще одна часть проекта - невиртуальная. Дом культуры "Престиж" в селе Тельвиска приступил к работе над театрализованной постановкой по нижнепечорскому фольклору. Сейчас его сотрудники совместно с режиссером из Москвы пишут сценарий. Планируется, что представление будет подготовлено к середине июля, и в августе-сентябре его покажут в населенных пунктах НАО.

Электронное пособие планируется представить ко Дню Пустозерска, который отмечается в НАО в третье воскресенье сентября. Как отметила Колесникова, в дальнейшем оно будет дополняться.