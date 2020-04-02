Губернатор Архангельской области ограничил доступ на популярные у туристов Соловки

АРХАНГЕЛЬСК, 2 апреля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов ограничил доступ на Соловецкий архипелаг. Соответствующие изменения внесены в четверг в указ главы региона от 17 марта 2020 года о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (имеется в распоряжении ТАСС).

Соловецкий архипелаг - популярное место среди туристов. На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В год сюда приезжает до 20 тыс. туристов и около 8 тыс. паломников, основной турпоток приходится на летнее время.

"Второй Архангельский объединенный авиаотряд будет осуществлять продажу билетов на Соловецкий архипелаг исключительно жителям, проживающим на территории сельского поселения "Соловецкое", по спискам, представленным администрацией сельского поселения", - говорится в документе.

Инициатива установления таких ограничений исходила, в том числе, от администрации Соловецкого поселения, а также Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.

В настоящее время связь с архипелагом осуществляется только воздушным транспортом.

В Архангельской области на 2 апреля шестеро инфицированных коронавирусом, 1 тыс. 839 человек находятся под наблюдением, 492 - обследованы и здоровы. В регионе с 30 марта действует режим самоизоляции. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.