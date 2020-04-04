В Коми на базе санатория организуют обсерватор для медиков, борющихся с коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 4 апреля. /ТАСС/. Санаторий "Монди Сыктывкарский ЛПК" передали во временное пользование правительству Республики Коми, чтобы организовать на объекте обсерватор для медицинских работников, занимающихся лечением инфицированных коронавирусом. Об этом сообщается в субботу на официальном портале республиканского правительства.

"В связи с распространением в Коми коронавирусной инфекции руководство Монди СЛПК приняло решение передать правительству республики во временное пользование здание санатория-профилактория "Вита" в Эжвинском районе. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи утром 4 апреля врио главы Республики Коми Владимира Уйба и генерального директора комбината Клауса Пеллера. В переданном объекте будет организован временный обсерватор для медицинских работников, участвующих в процессе лечения инфицированных коронавирусом", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что работа обсерватора будет обеспечена силами республиканского Минздрава, а охрана объекта - сотрудниками Росгвардии. Поликлиника Монди СЛПК, которая расположена рядом, временно переедет на территорию комбината.

На 4 апреля в регионе лабораторно подтверждено 59 случаев заражения, в том числе три новых за последние сутки. Два пациента скончались, один выздоровел и выписан. Большой очаг инфекции зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара, где 55 заболевших, она закрыта на карантин.

В субботу, власти Республики Коми закрыли на карантин еще одну больницу из-за распространения коронавируса - Княжпогостскую ЦРБ, где, по данным оперштаба, умерла одна из пациенток (женщина 1948 года рождения), у нее был подтвержден коронавирус.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.