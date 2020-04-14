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Пандемия коронавируса нового типа

Мобильный госпиталь в Междуречье под Мурманском готов к приему пациентов с COVID-19

Медучреждение рассчитано на 50 человек, при необходимости ресурсы госпиталя могут увеличить

МУРМАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Мобильный госпиталь в Междуречье Кольского района Мурманской области находится на финальном этапе развертывания, оснащен основным оборудованием и уже готов принять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает во вторник оперативный штаб региона.

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"Идет финальный этап развертывания, МЧС России доставило в Мурманскую область 130 специалистов, среди них есть и врачи, 20 единиц техники, 10 аппаратов ИВЛ, рентген и другое необходимое оборудование. Уже готовы места для лечения пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении. Здесь же уточняется, что мобильный госпиталь у поселка Междуречье появился по соглашению губернатора Андрея Чибиса и федерального оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.

По информации штаба, госпиталь даст возможность оказывать помощь рабочим близлежащих предприятий практически на месте, без транспортировки в другие лечебные учреждения. Он рассчитан на 50 человек, при необходимости ресурсы госпиталя и палаточного городка могут быть расширены.

Ранее сообщалось, что на территории Междуречья власти Кольского района с 11 апреля ввели режим ЧС из-за резкого роста подтвержденных случаев коронавируса у рабочих подрядных организаций "Новатека".

Компания "Новатек" ведет крупное строительство в Междуречье Кольского района Мурманской области, где по данным оперативного штаба, зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом - 81 из 131 официально подтвержденных по состоянию на вечер понедельника. При этом еще у 120 человек в Мурманской области получены предварительно положительные результаты на коронавирус.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21102 случая заражения, выздоровели 1694 человека, умерли 170.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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