{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Ненецкого АО разрешили работу парикмахерских и фитнес-центров

Предприятия сферы услуг возобновят деятельность с 18 апреля

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) разрешили с 18 апреля работу парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров. Об этом в пятницу сообщил в своих соцсетях врио главы региона Юрий Бездудный.

"В сегодняшней ситуации считаю возможным ослабление режима в отношении малого бизнеса. С завтрашнего дня начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры и другие сферы услуг. Соответствующее постановление я подписал", - сказал Бездудный в видеообращении.

Ранее их планировалось открыть 10 апреля, но решение было отменено из-за первого случая заражения коронавирусом, выявленного в регионе. "Эпидрасследование, выявление контактов, помещение в обсерватор и на самоизоляцию, все это позволило удержать ситуацию под контролем. Считаю, что сегодня угроза для жителей округа исходит из тех регионов, в которых сейчас наибольшее количество заболевших. Это Москва, Санкт-Петербург и Республика Коми. В этой связи необходимо ужесточить меры в отношении контроля за этими людьми. Соответствующее указание тоже дал", - добавил Бездудный.

В Ненецком АО выявлен один случай заражения коронавирусом, на карантине в обсерваторе находятся пять человек, под наблюдением дома - 162.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти большинства регионов Центральной России обязали приезжающих уйти на самоизоляцию
Они должны пробыть в изоляции две недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС