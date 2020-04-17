Власти Ненецкого АО разрешили работу парикмахерских и фитнес-центров

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) разрешили с 18 апреля работу парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров. Об этом в пятницу сообщил в своих соцсетях врио главы региона Юрий Бездудный.

"В сегодняшней ситуации считаю возможным ослабление режима в отношении малого бизнеса. С завтрашнего дня начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры и другие сферы услуг. Соответствующее постановление я подписал", - сказал Бездудный в видеообращении.

Ранее их планировалось открыть 10 апреля, но решение было отменено из-за первого случая заражения коронавирусом, выявленного в регионе. "Эпидрасследование, выявление контактов, помещение в обсерватор и на самоизоляцию, все это позволило удержать ситуацию под контролем. Считаю, что сегодня угроза для жителей округа исходит из тех регионов, в которых сейчас наибольшее количество заболевших. Это Москва, Санкт-Петербург и Республика Коми. В этой связи необходимо ужесточить меры в отношении контроля за этими людьми. Соответствующее указание тоже дал", - добавил Бездудный.

В Ненецком АО выявлен один случай заражения коронавирусом, на карантине в обсерваторе находятся пять человек, под наблюдением дома - 162.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.