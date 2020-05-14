КЖД запустила сервис ускоренной доставки грузов из Калининграда в Москву и Петербург

КАЛИНИНГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Калининградская железная дорога (КЖД, входит в РЖД) приступила к реализации проекта "Грузовой лоукостер" по ускоренной доставке грузов предприятий малого и среднего бизнеса из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург. Время следования грузов к месту назначения составит около двух суток, сообщила в четверг пресс-служба магистрали.

"Сервис разработан в Калининградском центре фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО) для привлечения перевозок в крытых вагонах и рефрижераторных контейнерах продукции предприятий среднего и малого бизнеса. Он предполагает ускоренные сроки доставки. Так, в направлении Москвы и Санкт-Петербурга доставка займет всего порядка двух суток", - говорится в сообщении пресс-службы.

В одном вагоне можно будет сконцентрировать грузы от нескольких отправителей, разработана гибкая система скидок. По расчетам специалистов магистрали, технология повагонной отправки грузов малых предприятий Калининградской области в Москву и Санкт-Петербург, а также в обратном направлении ускорит и удешевит перевозку продукции и сырья, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации, отметили в пресс-службе КЖД.