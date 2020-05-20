Плавильный цех в Никеле после закрытия могут сделать объектом промышленного туризма

МУРМАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Плавильный цех в Никеле Мурманской области, который "Норникель" планирует закрыть к 2021 году, могут использовать как туристический объект. Об этом заявила директор департамента социальной политики "Норникеля" Светлана Ивченко на брифинге в среду.

"Рассматривая территорию плавильного цеха, есть два варианта: пойти по пути предоставления этой площадки для того, чтобы было организовано другое производство, либо сделать на ней объект промышленного туризма. <…> Это набирающее сейчас обороты модное направление, и есть все возможности, чтобы что-то из этого реализовать", - сказала Ивченко.

Она уточнила, что решение о том, как распорядиться этой территорией промышленной площадки, будет принято окончательно после оценки бизнес-потенциала территории. "По мере того, как развивается продвижение по бизнесу, будет понимание, как правильно распорядиться этой территорией", - пояснила Ивченко.

Плавильный цех Кольской ГМК является градообразующим предприятием для поселка Никель с населением около 11 тыс. человек. Вместе с сопутствующими производствами в цеху занято около 600 человек. Все они будут сокращены поэтапно, процесс закрытия цеха будет завершен к 2021 году. Для обсуждения путей трудоустройства работников и дальнейшего развития поселка "Норникель" совместно с властями региона разрабатывает отдельную соответствующую программу.

"Норникель" до 2023 года инвестирует в Мурманскую область свыше 100 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие Мурманской области, было подписано губернатором региона Андреем Чибисом и президентом "Норникеля" Владимиром Потаниным в октябре 2019 года. Глава компании Владимир Потанин отмечал, что сотрудничество с регионом выйдет "на новый уровень" не только за счет обширной инвестиционной программы, но и за счет социальных и туристических проектов.