Последние звонки в школах Ненецкого АО пройдут с 5 по 9 июня на улице

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Последние звонки и вручение аттестатов в школах Ненецкого автономного округа (НАО) пройдут с 5 по 9 июня на улице. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.

"Традиционный праздник выпускников 9 и 11 классов, последний звонок и вручение аттестатов, состоится в один день в очной форме на открытом пространстве с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Праздничные мероприятия будут организованы в период с 5 по 9 июня. Единую дату каждая школа выберет самостоятельно в зависимости от погодных условий", - говорится в сообщении.

Мероприятия будут проходить в школьных дворах небольшими группами. Всем участникам рекомендовано быть в медицинских масках и соблюдать дистанцию не менее 1,5 м друг от друга.

В НАО зарегистрированы 59 случаев заражения коронавирусом, выздоровели и выписаны семь человек.