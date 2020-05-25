Нацпарки Архангельской области начнут ограничено принимать туристов с 1 июня

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Национальные парки "Кенозерский" и "Онежское Поморье" в Архангельской области с 1 июня откроются для посетителей в ограниченном режиме, сообщила в понедельник пресс-служба Кенозерского нацпарка,

"С 1 июня Кенозерский национальный парк и национальный парк "Онежское Поморье" откроются для посещения, но с некоторыми ограничениями. В первый летний месяц посетить заповедные территории смогут только жители Архангельской области", - говорится в сообщении.

Всем прибывшим будут измерять температуру бесконтактным термометром. Посетители будут обязаны заполнить извещение об отсутствии у них заболевания новой коронавирусной инфекцией и карантина по месту проживания. "Мы составили свой внутренний регламент, человек должен будет расписаться, указав, что он не посещал другие регионы, не болеет коронавирусной инфекцией и у его окружения тоже ее нет", - пояснили в пресс-службе.

Каждая компания или семья будет размещаться в отдельном гостевом доме или блоке гостиницы. Туристы смогут заказать питание в кафе, но только на вынос. Ежедневно в гостиницах и гостевых домах будет проводиться дезинфекция. В июне не будут проводиться экскурсии и мастер-классы. Планируется, что такой режим будет действовать до 30 июня, но если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится, действие ограничений будет продлено. Нацпарки "Кенозерский" и "Онежское Поморье" были закрыты для посетителей с 30 марта.

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть Биосферных Резерватов ЮНЕСКО.

Национальный парк "Онежское Поморье" создан в 2013 году. Парк находится на Онежском полуострове, окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка "Кенозерский".