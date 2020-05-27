Программу совместного развития Архангельской области и НАО представят в октябре 2020 года

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Программа совместного социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) будет представлена в октябре 2020 года. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы окружного собрания НАО по итогам рабочих встреч в Нарьян-Маре секретаря генерального совета партии "Единая Россия", заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

Двадцать шестого мая было заявлено, что власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу, которая будет предполагать экономическую интеграцию и совместное социально-экономическое развитие двух регионов.

"На встречах в правительстве [РФ], которые состоялись во вторник, было принято решение о создании федеральной подпрограммы развития двух арктических регионов - Ненецкого автономного округа и Архангельской области - в рамках программы развития Арктики. Подпрограмму требуется представить в октябре на заседании правительства РФ. Это значит, что к этому времени она должна быть согласована с министерствами. То есть, для ее формирования остается всего два месяца, поскольку еще порядка двух месяцев займет согласование", - говорится в сообщении.

Турчак совместно с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским и врио главы НАО Юрием Бездудным провел встречи с депутатами фракции "Единой России" в заксобрании, затем с представителями Ассоциации ненецкого народа "Ясавэй", а также с депутатами фракций всех партий, представленных в окружном собрании. Турчак отметил, что обязательно должно учитываться мнение жителей регионов. "Наверно, спустя годы все вы сможете оценить результаты того процесса, который сейчас запустили главы обоих регионов. Их важное достижение, что они смогли заявить о своих субъектах на федеральном уровне, и благодаря этому сейчас федеральный проект будет переработан с учетом заявленных интересов", - приводит слова Турчака пресс-служба администрации НАО.

В создании программы предполагается максимально возможное участие граждан, специалистов, представителей общественных организаций округа. "Два региона совместно получат конкурентное преимущество в рамках осуществления проектов по развитию Арктики. Дальше пойдет сбор предложений для включения в федеральную программу", - сказал ТАСС вице-спикер окружного парламента Матвей Чупров.

О меморандуме

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно Уставу Архангельской области, он входит также в состав этого региона. 2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. В свою очередь, врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.

В новость внесены изменения (18:53 мск) - добавлена цитата Турчака в четвертом абзаце.