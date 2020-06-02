Эксперты на онлайн-площадке университета в Мурманске обсудят влияние пандемии на бизнес

МУРМАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) открывает новый проект "Время строить будущее", в ходе которого свои экспертные мнения выскажут представители различных отраслей, испытавших на себе влияние пандемии. Проект пройдет в формате серии онлайн-интервью, сообщили ТАСС во вторник в МАГУ.

"В Мурманском арктическом государственном университете стартует проект "Время строить будущее". В течение нескольких дней приглашенные федеральные и региональные эксперты поделятся с аудиторией своим видением будущего отраслей, в которых работают: как отрасль будет развиваться и как изменятся базовые процессы, когда закончится основной этап пандемии, как быстро восстановится отрасль, какие компетенции и навыки понадобятся специалистам той или иной сферы", - сказали в университете.

В МАГУ отметили, что такой формат взаимодействия позволит слушателям скорректировать свои личные образовательные и карьерные траектории, а также поможет университету трансформировать образовательные программы под новые вызовы современного мира.

"На сегодняшний день в проекте подтверждены представители следующих отраслей: экономика и финансы, <...> индустрия туризма и сфера услуг <...>. В программе заявлено также онлайн-интервью по теме "логистика", - пояснили в МАГУ, уточнив, что первая встреча пройдет 3 июня.

Онлайн-диалоги с экспертами будут проходить на платформе ZOOM с прямой трансляцией на YouTube-канале.